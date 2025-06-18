16 июня в Бонне, Германия, стартовала 62-я сессия вспомогательных органов ООН по вопросам климата — SB62. Основная цель Боннской сессии — подготовка к COP30 в Белене, Бразилия.

Одним из основных моментов в рамках сессии стал процесс утверждения повестки дня.

Данный вопрос, затянувший работу конференции на два дня, наконец нашел свое решение благодаря поддержке азербайджанской делегации в Бразилии. Хотя повестка дня должна была быть согласована Бразилией как страной-организатором предстоящей COP30, по просьбе бразильской стороны азербайджанская делегация провела интенсивные переговоры со всеми сторонами, и в результате повестка сессии была принята.

Генеральный исполнительный директор COP30 Ана Амелия Кампос Тони, Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата поблагодарили Азербайджану за оказанную поддержку.