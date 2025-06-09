Главный переговорщик COP29, заместитель главы МИД Азербайджана Ялчын Рафиев дал интервью японскому изданию Nikkei.

Согласно информации МИД, Рафиев вновь обратил внимание на успешный итог COP29 — решение о климатическом финансировании в размере 300 миллиардов долларов США. Отмечается, что Китай сыграл конструктивную роль в процессе координации позиций развивающихся стран, тесно сотрудничая с председательством COP29 для достижения этого решения.

В статье со ссылкой на Международное энергетическое агентство также говорится, что в настоящее время доля Китая в глобальных инвестициях в чистую энергию достигла 1/3, и Пекин в период 2013-2023 гг. инвестировал только в страны ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) 2,7 млрд долларов.

По этому поводу Я.Рафиев заявил, что помимо возможностей мобилизации развивающихся стран, лидерская роль Китая в процессе глобальной декарбонизации также указывает на то, что он может выполнять функцию глобального лидерства в международных климатических переговорах, и подчеркивает, что именно Китай является лучшим кандидатом для заполнения глобального лидерского вакуума в международных климатических переговорах после решения США выйти из Парижского соглашения.

Замминистра отметил, что среди развитых государств наиболее подходящим кандидатом на роль лидера в глобальных климатических переговорах является Великобритания. Уточняется, что новое правительство лейбористов в Соединенном Королевстве определило глобальные климатические действия в качестве приоритета и ведет заметную деятельность в этом направлении как внутри страны, так и на международном уровне.

Рафиев сказал, что COP30, которая пройдет в ноябре этого года в бразильском Белеме, должна сосредоточиться на реализации результатов предыдущих COP, а не на установлении новых амбициозных целей, которые могут заставить государства отдаляться от процесса COP.