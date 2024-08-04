Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана

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Израиль хорошо подготовлен к обороне и готов быстро перейти к ответным боевым действиям. Любой, кто атакует Израиль, заплатит высокую цену, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

«Мы готовы и к быстрому ответу, и к быстрому [переходу к] нападению. Если кто посмеет напасть на нас, он заплатит высокую цену», – сказал Галант. Высказывания министра обороны распространила пресс-служба военного ведомства Израиля.

Галант отметил, что 4 августа осмотрел процесс и скорость развертывания сил Армии обороны Израиля, их готовность к оборонительным и наступательным действиям. Пресс-служба дополнительно сообщила, что министр обороны в тот же день посещал технологическую бригаду «Хатал» сухопутных войск. «Хаталу» поручено обеспечивать войска на поле боя всеми необходимыми технологическими средствами.