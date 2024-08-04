Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана |
Наш боксер выступит в финале Олимпиады (обновлено, фото, видео) |
МВД вновь предостерегает граждан от уловок кибермошенников |
Иранский политик предположил, что страна получила ядерное оружие |
Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео) |
Пентагон получил более двух сотен модернизированных ядерных боеприпасов |
Медведев: Захлёбывайтесь лаем, оглядывайтесь по сторонам и горите в аду |
Наша метательница молота вышла в финал Олимпиады (фото, видео) |
На Баку опустится 38-градусная жара |
Главное Армия

Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана

Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана

Израиль хорошо подготовлен к обороне и готов быстро перейти к ответным боевым действиям. Любой, кто атакует Израиль, заплатит высокую цену, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

«Мы готовы и к быстрому ответу, и к быстрому [переходу к] нападению. Если кто посмеет напасть на нас, он заплатит высокую цену», – сказал Галант. Высказывания министра обороны распространила пресс-служба военного ведомства Израиля.

Галант отметил, что 4 августа осмотрел процесс и скорость развертывания сил Армии обороны Израиля, их готовность к оборонительным и наступательным действиям. Пресс-служба дополнительно сообщила, что министр обороны в тот же день посещал технологическую бригаду «Хатал» сухопутных войск. «Хаталу» поручено обеспечивать войска на поле боя всеми необходимыми технологическими средствами.

Теги:
Из этой рубрики
Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана
Армия

Министр обороны Израиля заявил о готовности к отражению атаки Ирана

2024/08/04, 20:46
Кадыров уверен в скорейшей победе России на поле боя (видео)
Армия

Кадыров уверен в скорейшей победе России на поле боя (видео)

2024/08/04, 18:28
Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео)
Армия

Зеленский лично представил полученные Украиной F-16 (фото, видео)

2024/08/04, 18:15
Хуситы сбили американский дрон и ударили ракетами по кораблю в Аденском заливе
Армия

Хуситы сбили американский дрон и ударили ракетами по кораблю в Аденском заливе

2024/08/04, 17:36
Пентагон получил более двух сотен модернизированных ядерных боеприпасов
Армия

Пентагон получил более двух сотен модернизированных ядерных боеприпасов

2024/08/04, 17:22
Первые 10 F-16 Киев получил на исходе июля
Армия

Первые 10 F-16 Киев получил на исходе июля

2024/08/04, 15:31
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/08/04, 15:15
Китай направил на Тайвань мощную орду
Армия

Китай направил на Тайвань мощную орду

2024/08/04, 12:01
В ожидании удара Ирана Пентагон направил на Ближний Восток генерала
Армия

В ожидании удара Ирана Пентагон направил на Ближний Восток генерала

2024/08/04, 10:34