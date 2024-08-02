Повстанцы рассказали об уничтожении в Мали 84 «вагнеровцев» и 47 солдат армии страны (видео)

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В ходе боев в конце июля на севере Мали погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD).

Представитель CSP Мохамед Эль-Маулуд Рамадан в свою очередь заявил, что ранения получили более 30 «вражеских солдат», семерых пленили, а военная техника, в том числе танки, оружие и транспортные средства, захвачены или уничтожены. В армии Мали отказались от комментариев агентству.

