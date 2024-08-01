Расим Мусабеков: «Я бы очень не хотел, чтобы в этот процесс была вовлечена Турция»

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Пойдет ли Тегеран на обострение? Такой вопрос встал после дерзкого нападения, убийства главы политбюро радикальной палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании. Напомним, он погиб в ночь на среду в Тегеране, где накануне участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.

По данным иранского агентства Nournews, политик погиб в результате атаки с воздуха «управляемого авиационного снаряда» по резиденции для ветеранов боевых действий на севере Тегерана. Ливанский телеканал Al Mayadeen утверждал, что удар произошел с территории «третьей страны», но не уточнил, откуда конкретно. В содеянном иранцы обвиняют «сионистов», тогда как сам Израиль официально не подтверждал причастность к атаке.

Так, через три часа после гибели Хании Пезешкиан заявил, что заставит пожалеть «террористов-оккупантов», виновных в гибели главы политбюро ХАМАС.

«Исламская Республика Иран будет защищать свою территориальную целостность, достоинство и честь», – подчеркнул Пезешкиан.

Как именно будет реагировать Тегеран, иранский президент не уточнил. Однако после ликвидации Хании вернуться к прежнему диалогу не получится, считают эксперты, в то же время отметившие, что удар по резиденции для ветеранов боевых действий – это сигнал Ирану, чтобы Тегеран воздержался от активных антиизраильских действий в регионе.

Между тем политолог Расим Мусабеков в беседе с Minval.az, комментируя указанные события, заявил, что какой-то ограниченный удар по военным объектам, скорее всего, будет осуществлен: «Если в прошлый раз Израиль не стал массированно отвечать по территории Ирана, то сейчас я не уверен, что Израиль масштабно не ударит по Ирану».

– Euronews сообщает, что впервые после убийства Хании выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и сказал, что «Израиль ожидают «тяжёлые дни», но страна готова противостоять любой угрозе»

– Заявления заявлениями, давайте реагировать на действия. Пока, во всяком случае, Иран не стукнул, ожидается, что в ближайшие три дня, ну, посмотрим, что в ответ предпримет Израиль. Однако чувствуется, что вместо того, чтобы через диалог попытаться остановить накал страстей, наоборот, процесс еще больше разгорается. Но меня больше всего беспокоят не Иран и Израиль. Я бы очень не хотел, чтобы в этот процесс была вовлечена Турция. Вот это меня беспокоит по-настоящему.

– Последнее действие, я имею в виду дерзкое убийство на территории Тегерана Исмаила Хании, эти силы просто не оставляют Ирану никакого выбора. Как вы считаете?

– Одновременно это ведь и предупреждение того, что точно такая же бомба может залететь и в форточку командующего КСИР. Помещение, где находился Хания, – это ведь был гостевой дом КСИР.

– Плюс данное нападение показало, как слабо организована система безопасности КСИР…

– Во всяком случае, Израиль продемонстрировал, что он может спокойно преодолевать систему защиту КСИР и наносить удары везде, где захочет.

– Любопытно то, как будут развиваться события.

– Чем больше конфликт разгорается, тем больше рисков не только для стран, которые непосредственно участвуют в нем.

– Но и для нас?..

– Да, именно. Однако сложно предугадать.

Рамелла Ибрагимхалилова