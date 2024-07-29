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Игорь Эйдман: Байден переиграл Трампа

Игорь Эйдман: Байден переиграл Трампа

Многие нервничали и даже злились на Байдена: почему он не снимает свою кандидатуру в пользу более молодого, здорового и энергичного демократического кандидата.

Об этом в своем тг-канале написал российский социолог, эксперт по социологии Интернета и развитию социальных сетей Игорь Эйдман.

«Как мы были неправы. Сознательно или интуитивно, Байден переиграл Трампа. Он снял свою кандидатуру абсолютно вовремя, в самый выгодный для демократов момент – уже после съезда республиканцев. Прямо по Ленину: вчера было рано, завтра будет поздно, а сейчас в самый раз. Республиканцы провели свой съезд, объявили вице-президента, направления и месседжи предвыборной кампании, исходя из того, что соперником Трампа будет Байден. Однако старый Джо смешал им карты, поломал сценарий, обнулил все усилия.

Республиканцы построили кампанию на хейтинге «старика-маразматика» Байдена и на безудержном культе Трампа. Теперь все это не работает», – выражает своем мнение эксперт.

«Республиканцы получили демократического конкурента, существенно моложе Трампа. И все усилия по хейтингу Байдена пошли насмарку. Наоборот, раскрученная ими тема старости кандидата теперь работает против Трампа.

В условиях явного преимущества Трампа над Байденом республиканцы решили не заморачиваться сложной игрой и попытались просто консолидировать своих избирателей. Этим были продиктованы стратегия безудержного восхваления Трампа и выбор одиозного вице-президента, не способного расширить трампистский электорат (как это могла сделать Ники Хейли, например).

Смена Байдена на Харрис сделала победу Трампа только за счет его преданных избирателей абсолютно нереальной. Анекдотичный культ старого жулика и его дырявого уха, под знаком которого прошёл съезд республиканцев, может только отпугнуть нейтральных избирателей», – считает он.

«Республиканцы сейчас, конечно, переиграли бы ситуацию, сосредоточились на других темах, выбрали бы другую кандидатуру на пост вице-президента. Но поздно, поезд уже ушел, съезд закончился. Старик Байден, вскрыв карты в последний момент, лишил своих соперников возможности вовремя сделать правильный ход.

Байден испортил игру не только республиканцам, но и российской агентуре, пытающейся под видом переговоров о мире, принудить Украину к капитуляции. Ангажированные Кремлем капитулянты стремились убедить украинцев идти на уступки Путину, пока не пришел к власти Трамп и ситуация для Украины не ухудшилась. Теперь «шантаж Трампом» больше не работает. Шансы этого сбитого летчика вернуться в Белый Дом сведены к минимуму», – подытожил Эйдман.

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