Эйдман: У Трампа останутся его бараны-овцы, но с ними он выборы не выиграет

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Российский социолог, эксперт по социологии Интернета и развитию социальных сетей Игорь Эйдман прокомментировал в своем тг-канале ситуацию с отказом действующего президента США Джо Байдена участвовать в выборах следующего главы государства.

«После того, как Байден снялся – Трампу конец. Вся его пропаганда держалась на хейтинге «немощного неадекватного старика» Байдена. Независимые избиратели, которых вакханалия секты ухопоклонников только напугала, теперь придут на выборы в том числе в свинг-штатах и проголосуют против Трампа за относительно молодую Харрис. У Трампа останутся его бараны-овцы, но только с ними он выборы не выиграет», – отметил он.