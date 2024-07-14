Познер считает, что покушение Трампу поможет

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Известный советский и российский телеведущий и журналист Владимир Познер оценил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа словами «это ему поможет». Его комментарий публикует Daily Storm.

90-летний собеседник издания назвал ожидаемым нападение на политика. Кроме того, он отметил, что данная ситуация благоприятно скажется на результатах выборов.

«Вы знаете, я это ожидал, как ни странно. Конечно, он [Трамп] родился в рубашке. И третье: несомненно, это ему поможет [на выборах]», — заявил Познер.