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Мусабеков поставил на место Сухбани

Мусабеков поставил на место Сухбани

Политолог Расим Мусабеков отреагировал на интервью посла ИРИ в Ереване, экс-офицера КСИР Мехти Субхани, в котором тот рассказал о политике своей страны в регионе и заявил, что Тегеран поддерживает территориальную целостность Азербайджана, как и других государств Южного Кавказа, но выступает за возвращение карабахских армян, так как их уход не был добровольным.

«Спрашивается, разве сотни тысяч азербайджанцев добровольно покинули Армению? Их жестоко изгнали из Зангезура, Гойчи и других регионов. Субхани это не задевает, и с ним все ясно. Очевидно, что ни одно должностное лицо Ирана не осмелится повторить нам в лицо слова, высказанные Субхани, и будет оправдывать это тем, что посол аккредитован в Армении. Однако новоизбранному президенту ИРИ Пезешкиану следует довести, что нормализация азербайджано-иранских отношений предполагает если и не удаление, то ограничение болтливости Мехти Субхани, создающего неопределенность в позиции официального Тегерана», – написал он в своем «Фейсбуке».

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