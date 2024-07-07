В результате ЧП на иранском боевом корабле пострадали люди (фото)

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Авария произошла на эскадренном миноносце Sahand военно-морских сил армии Ирана в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган, расположенной на берегу Персидского залива, несколько человек пострадали, передает агентство Fars.

«На иранском фрегате Sahand класса Mouj произошла авария недалеко от ремонтного комплекса вблизи Бендер-Аббаса. Причиной аварии, вероятно, стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновение воды после ремонта вала фрегата», – говорится в сообщении агентства без указания на подробности происшествия.

В результате происшествия несколько человек пострадали, они доставлены в больницы.