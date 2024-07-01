Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

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США перевели несколько своих военных баз в Европе в состояние повышенной готовности из-за террористических угроз.

Об этом сообщают CNN со ссылкой на двух американских чиновников и ABC News.

Уровень защиты баз был повышен до «Чарли» (Charlie), который, как следует из его описания, применяется, когда «происходит инцидент» или получены разведданные о вероятности теракта или нападения на персонал или объекты. Выше него только еще один уровень — «Дельта» (Delta).

Повышение уровня защиты коснулось, в частности, базы в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования США, пишет CNN. По данным армейского портала Stars & Stripes, директивы о повышении уровня защиты получили и другие базы США в Германии.

Один из собеседников CNN, находящийся на базе в Европе, сказал, что такого уровня угрозы они не видели «по крайней мере 10 лет».