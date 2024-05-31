Армия Израиля окружила Газу

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под «оперативный контроль» всю границу между сектором Газа и Египтом, заявил официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его словам, участок территории протяженностью 14 км, также известный как «Филадельфийский маршрут», служил «кислородным трубопроводом для ХАМАСа». Вдоль коридора, примыкающего к южному городу Рафах, израильские военные обнаружили около 20 тоннелей, ведущих в Египет. Через них, как предполагают в ЦАХАЛ, осуществлялись контрабандные поставки оружия в сектор Газа. Попасть в эти тоннели можно было с помощью 82 шахт.

Также на границе были обнаружены десятки ракетных установок. ХАМАС разместил их в десятках метров от египетской границы, «чтобы Израиль не нанес удар по забору с Египтом», пояснил Хагари. При этом, по его словам, только за последние недели около 70 ракет были выпущены по Израилю из Рафаха.

На данный момент сухопутные войска Израиля заняли большую часть коридора. Небольшой участок рядом с побережьем, где нет израильской живой силы, ЦАХАЛ контролирует с помощью наблюдения и огневой мощи.

В начале мая израильская армия начала наземную операцию в Рафахе. ЦАХАЛ заявила о нанесении «точечных ударов» по целям в восточной части города и уничтожении инфраструктуры и подземных тоннелей ХАМАСа.

Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАСа, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки на Израиль 7 октября.