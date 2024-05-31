Китай отклонил предложение Зеленского |
«Я политический заключенный». Присяжные признали Трампа виновным |
Историческое решение: Байден разрешил Украине бить по России |
Армия Израиля окружила Газу |
Коротченко: Армянские военные преступники должны понести наказание |
Хидаят Гейдаров возглавил мировой рейтинг |
Синод РПЦ назначил нового главу Бакинской и Азербайджанской епархии |
Клифф Луссан: Франция препятствует развитию экономики Полинезии |
Марания Вайануи обвинила в Баку Францию в невыполнении резолюций ООН |
Главное Армия

Армия Израиля окружила Газу

Армия Израиля окружила Газу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под «оперативный контроль» всю границу между сектором Газа и Египтом, заявил официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его словам, участок территории протяженностью 14 км, также известный как «Филадельфийский маршрут», служил «кислородным трубопроводом для ХАМАСа». Вдоль коридора, примыкающего к южному городу Рафах, израильские военные обнаружили около 20 тоннелей, ведущих в Египет. Через них, как предполагают в ЦАХАЛ, осуществлялись контрабандные поставки оружия в сектор Газа. Попасть в эти тоннели можно было с помощью 82 шахт.

Также на границе были обнаружены десятки ракетных установок. ХАМАС разместил их в десятках метров от египетской границы, «чтобы Израиль не нанес удар по забору с Египтом», пояснил Хагари. При этом, по его словам, только за последние недели около 70 ракет были выпущены по Израилю из Рафаха.

На данный момент сухопутные войска Израиля заняли большую часть коридора. Небольшой участок рядом с побережьем, где нет израильской живой силы, ЦАХАЛ контролирует с помощью наблюдения и огневой мощи.

В начале мая израильская армия начала наземную операцию в Рафахе. ЦАХАЛ заявила о нанесении «точечных ударов» по целям в восточной части города и уничтожении инфраструктуры и подземных тоннелей ХАМАСа.

Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАСа, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки на Израиль 7 октября.

Теги:
Из этой рубрики
Армения попросила США прислать военных консультантов
Армия

Армения попросила США прислать военных консультантов

2024/05/31, 10:20
Армия Израиля окружила Газу
Армия

Армия Израиля окружила Газу

2024/05/31, 00:25
Писториус пообещал Украине военную помощь на 500 млн. евро
Армия

Писториус пообещал Украине военную помощь на 500 млн. евро

2024/05/30, 22:01
В Индии заявили, что Китай разместил истребители вблизи ее границ
Армия

В Индии заявили, что Китай разместил истребители вблизи ее границ

2024/05/30, 21:57
Соцсеть TikTok попала под запрет в армии Турции
Армия

Соцсеть TikTok попала под запрет в армии Турции

2024/05/30, 19:39
Новые кадры учений в Турции с участием Азербайджана (видео)
Армия

Новые кадры учений в Турции с участием Азербайджана (видео)

2024/05/30, 19:23
Ночью Украина могла уничтожить до семи российских кораблей
Армия

Ночью Украина могла уничтожить до семи российских кораблей

2024/05/30, 17:54
В Украине озвучили минимальное число необходимых западных истребителей
Армия

В Украине озвучили минимальное число необходимых западных истребителей

2024/05/30, 00:27
Россия бросила в бой самоходную ванну (видео)
Армия

Россия бросила в бой самоходную ванну (видео)

2024/05/29, 23:15