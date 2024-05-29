Тренер Махира Эмрели намекнул на его уход из клуба

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Главный тренер хорватского футбольного клуба «Динамо» (Загреб) Сергей Якирович высказался относительно ближайшего будущего азербайджанского форварда команды Махира Эмрели.

«Насколько я знаю, у Эмрели есть предложение. Думаю, он захочет на него согласиться. У Халиловича истекает контракт, с ним поговорит спортивный директор. Мохаррами находится на этапе реабилитации. Все эти игроки очень многое дали «Динамо» в этом чемпионском сезоне. Каждый игрок был важен», – приводит «Азериспорт» слова Якировича.