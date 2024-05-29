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Главное Спорт

Тренер Махира Эмрели намекнул на его уход из клуба

Тренер Махира Эмрели намекнул на его уход из клуба

Главный тренер хорватского футбольного клуба «Динамо» (Загреб) Сергей Якирович высказался относительно ближайшего будущего азербайджанского форварда команды Махира Эмрели.

«Насколько я знаю, у Эмрели есть предложение. Думаю, он захочет на него согласиться. У Халиловича истекает контракт, с ним поговорит спортивный директор. Мохаррами находится на этапе реабилитации. Все эти игроки очень многое дали «Динамо» в этом чемпионском сезоне. Каждый игрок был важен», – приводит «Азериспорт» слова Якировича.

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