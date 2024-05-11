Военнообязанные выполнили очередные задачи (фото, видео)

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На учебных сборах с участием группы военнообязанных, проходящих в воинских частях в соответствии с утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым планом подготовки на 2024 год, были выполнены очередные задачи. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В рамках сборов проводятся просветительские беседы с личным составом, проходят занятия на знание уставов, по огневой, строевой, юридической, инженерной, коммуникационной, военно-медицинской подготовке и другие занятия.

В ходе учебных сборов выполняются мероприятия, направленные на повышение уровня боевой подготовки военнообязанных, призванных из запаса, совершенствование их воинских навыков, знаний и умений, осваиваются правила эксплуатации современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале азербайджанской армии.

