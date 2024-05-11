«Шуша не прогнулась в оккупации». Полный текст сегодняшнего выступления Алиева (видео) |
Циркач Србазан и обреченность его шоу |
Представителя Нидерландов отстранили от финала «Евровидения» (обновлено) |
Глава ИСЕСКО: Гордимся поддержкой Ильхама Алиева |
Алиев назвал Шушу символом героизма, победы и мира |
Ильхам Алиев: На азербайджанских землях всегда будет мир |
Алиев: Азербайджан прилагает большие усилия для объединения исламского мира |
Президент Алиев: Шуша возрождается |
Уволен командующий ВВС Рамиз Тахиров |
Главное Армия

Военнообязанные выполнили очередные задачи (фото, видео)

Военнообязанные выполнили очередные задачи (фото, видео)

На учебных сборах с участием группы военнообязанных, проходящих в воинских частях в соответствии с утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым планом подготовки на 2024 год, были выполнены очередные задачи. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В рамках сборов проводятся просветительские беседы с личным составом, проходят занятия на знание уставов, по огневой, строевой, юридической, инженерной, коммуникационной, военно-медицинской подготовке и другие занятия.

В ходе учебных сборов выполняются мероприятия, направленные на повышение уровня боевой подготовки военнообязанных, призванных из запаса, совершенствование их воинских навыков, знаний и умений, осваиваются правила эксплуатации современного вооружения и военной техники, имеющихся в арсенале азербайджанской армии.

Теги:
Из этой рубрики
Военнообязанные выполнили очередные задачи (фото, видео)
Армия

Военнообязанные выполнили очередные задачи (фото, видео)

2024/05/11, 15:21
Уволен командующий ВВС Рамиз Тахиров
Армия

Уволен командующий ВВС Рамиз Тахиров

2024/05/11, 14:18
Израиль расширяет операцию в Рафахе: жителей призвали покинуть город
Армия

Израиль расширяет операцию в Рафахе: жителей призвали покинуть город

2024/05/11, 13:39
Известно, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие (фото, видео)
Армия

Известно, где в Беларуси может храниться российское ядерное оружие (фото, видео)

2024/05/11, 11:11
У Байдена признают тактические успехи России на востоке Украины
Армия

У Байдена признают тактические успехи России на востоке Украины

2024/05/11, 10:13
ISW: России будет трудно захватить Харьков
Армия

ISW: России будет трудно захватить Харьков

2024/05/11, 09:50
Россия потеряла в Украине еще 1320 солдат и 55 единиц бронетехники
Армия

Россия потеряла в Украине еще 1320 солдат и 55 единиц бронетехники

2024/05/11, 09:20
Удар ВСУ обесточил белгородские села
Армия

Удар ВСУ обесточил белгородские села

2024/05/11, 08:53
СМИ: Пентагон предписал всем военнослужащим США покинуть Нигер
Армия

СМИ: Пентагон предписал всем военнослужащим США покинуть Нигер

2024/05/10, 20:52