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Генсек ОДКБ: Баку своими силами обеспечит безопасность в Карабахе

Генсек ОДКБ: Баку своими силами обеспечит безопасность в Карабахе

Баку располагает собственными силами для обеспечения безопасности в Карабахе. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Что касается присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе: в настоящее время это территория Азербайджанской Республики, располагающей собственными силами для обеспечения безопасности и, очевидно, этот вопрос решается не в одностороннем порядке. Полагаю, в большей степени стабильность в регионе зависит от перспектив подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном», – отметил он, комментируя вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

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