Украина ожидает от партнеров поставок ракет для систем ПВО по ранее согласованным оборонным пакетам, часть которых до сих пор не выполнена, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам главы государства, он провел совещание с участием всех должностных лиц, отвечающих за взаимодействие с партнерами в сфере противовоздушной обороны. Некоторые договоренности уже выполнены, однако ряд пакетов помощи все еще остается в работе.

«Часть из них выполнили – хочу поблагодарить Норвегию, – но есть те, которые до сих пор в процессе выполнения», – подчеркнул Зеленский.

Президент поручил МИД, Минобороны и другим профильным ведомствам уже сегодня связаться со странами, которые пока не выполнили свои обязательства по пакетам поддержки.