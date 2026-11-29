В Азербайджане в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, грозы и сели на горных реках, а температура воздуха понизится на 5-8 градусов, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове дожди будут идти с перерывами с 30 ноября по 2 декабря. В отдельных районах полуострова возможны сильные ливни.

В регионах страны осадки начнутся вечером 29 ноября и продлятся до вечера 2 декабря. Местами ожидаются грозы и ливни, а в горных районах – снег.

Из-за обильных осадков уровень воды в реках может подняться. На некоторых горных реках ожидаются кратковременные сели.