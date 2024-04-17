Turkish Airlines заключит крупный контракт с Rolls-Royce Holdings Plc и Airbus SE

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Авиакомпания Turkish Airlines готовится заключить соглашение с Rolls-Royce Holdings Plc и Airbus SE примерно на $20 млрд о производстве в Турции авиационных компонентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам собеседников агентства, стороны объявят о сделке позднее в апреле.

В декабре турецкая авиакомпания, крупнейшим акционером которой является государство, разместила заказ на покупку 230 самолетов Airbus общей стоимостью порядка $70 млрд с возможностью приобретения дополнительных лайнеров в будущем. Turkish Airlines стремится развивать свой хаб в Стамбуле и успешнее конкурировать с другими региональными авиаперевозчиками, такими как Emirates и Qatar Airways.

Как отмечают источники Bloomberg, в рамках заказа Турция настояла на локализации производства некоторых деталей самолетов.

Соглашение о внутреннем производстве авиационных компонентов крайне важно для реализации целей Турции по развитию гражданской и военной авиационной промышленности. В числе компаний, которые, как ожидается, примут участие в производственной программе, – государственная TUSAS Engine Industries Inc. (TEI).