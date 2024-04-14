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Израильская авиабаза получила повреждения при иранском ударе (фото)

Израильская авиабаза получила повреждения при иранском ударе (фото)

Иран минувшей ночью все же нанес анонсированный ранее удар по территории Израиля. По военным объектам Тель-Авива в разных частях страны было выпущено несколько сотен беспилотников-камикадзе и баллистических ракет. Несмотря на то, что, по заявлению израильской стороны, большая часть средств поражения была успешно перехвачена системой ПВО, как минимум, семь ракет поразили базу ВВС Израиля «Неватим» в пустыне Негев, сообщает «Репортер».

Эксперты, впрочем, комментируя ночную атаку Ирана, отмечают определенные странности, которыми она сопровождалась. В частности, обращается внимание на то, что авиабаза «Неватим», которая является значимым военным объектом, на котором базируются истребители пятого поколения F-35I Adir, не получила серьезных повреждений. Предположительно, самолеты и персонал были эвакуированы заранее.

В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что база и сейчас продолжает принимать и отправлять самолеты, да и представители ЦАХАЛ в своих официальных заявлениях говорят лишь о «незначительных повреждениях», которые получил этот объект.

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