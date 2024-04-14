Израильская авиабаза получила повреждения при иранском ударе (фото)

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Иран минувшей ночью все же нанес анонсированный ранее удар по территории Израиля. По военным объектам Тель-Авива в разных частях страны было выпущено несколько сотен беспилотников-камикадзе и баллистических ракет. Несмотря на то, что, по заявлению израильской стороны, большая часть средств поражения была успешно перехвачена системой ПВО, как минимум, семь ракет поразили базу ВВС Израиля «Неватим» в пустыне Негев, сообщает «Репортер».

Эксперты, впрочем, комментируя ночную атаку Ирана, отмечают определенные странности, которыми она сопровождалась. В частности, обращается внимание на то, что авиабаза «Неватим», которая является значимым военным объектом, на котором базируются истребители пятого поколения F-35I Adir, не получила серьезных повреждений. Предположительно, самолеты и персонал были эвакуированы заранее.

В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что база и сейчас продолжает принимать и отправлять самолеты, да и представители ЦАХАЛ в своих официальных заявлениях говорят лишь о «незначительных повреждениях», которые получил этот объект.