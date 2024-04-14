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Глава КСИР: Операция была успешнее, чем ожидалось

Глава КСИР: Операция была успешнее, чем ожидалось

Иран провел успешную операцию против Израиля, ракеты и беспилотники смогли преодолеть системы ПРО еврейского государства. С таким утверждением выступил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал Хосейн Салами.

«Мы действительно знаем, что наша операция была успешнее, чем ожидалось. <…> Наша реакция на любую агрессию со стороны Израиля будет более суровой», – приводит слова генерала иранский гостелеканал Press TV.

Мы приняли новое уравнение против Израиля, которое должно отвечать на любую агрессию с его стороны непосредственно с иранской территории, — добавил Хоссейн Салами.

«Это новая страница в нашем конфликте с ним», – отметил генерал.

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