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Детали иранского удара по Израилю

Детали иранского удара по Израилю

Иран атаковал Израиль с помощью 185 беспилотных летательных аппаратов. Как пишет газета New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных израильских чиновников, иранские военные также применили в этом нападении 146 различных ракет.

«Два израильских чиновника заявили, что Иран выпустил 185 дронов и 36 крылатых ракет», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в материале утверждается, что некоторые из пусков были совершены с территорий Ирака и Йемена, несмотря на то что большая часть из них осуществлялась из Ирана. Также чиновники сообщили, что Тегеран в то же время использовал 110 ракет класса «земля–земля».

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Детали иранского удара по Израилю
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