ЦАХАЛ перехватил 99% иранских целей

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Армия обороны Израиля сообщила о том, что Иран запустил по территории еврейского государства более 200 ракет и беспилотников. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари передаёт портал Ynet.

«Большую часть из 200 беспилотников и ракет, которые были выпущены из Ирана по Израилю, удалось перехватить до того, как они достигли своей цели», — заявил военный, подчеркнув, что одна военная база получила незначительный ущерб.

Помимо того, портал со ссылкой на других еврейских чиновников сообщил о том, что силы противовоздушной обороны ЦАХАЛ смогли перехватить 99% иранского «ответа». Также они заявили о том, что это первый удар Тегерана по территории Израиля и он требует решительного ответа, который «наступит в ближайшее время».