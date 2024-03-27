Черчесов одобрил переход Лунева в «Карабах»

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил, что голкипер Андрей Лунев сделал правильный выбор, перебравшись в азербайджанский «Карабах».

«Жалко, что мы не посмотрели Лунева, который, наверное, должен был играть с Парагваем. С Луневым я встречался в Германии, как раз мы тогда в Леверкузене играли, он к нам приехал в гостиницу, и мы долго разговаривали. Он сделал правильный шаг, перейдя в «Карабах». Он попал в хороший клуб, который стабильно играет в еврокубках, где он может себя проявить», – приводит «Матч ТВ» слова Черчесова.