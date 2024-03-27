Турция отрицает военное сотрудничество с Израилем |
Так кто же взрывает «грязную бомбу» в Москве? |
В Женеве прошла презентация Азербайджана в качестве страны-хозяйки СОР29 (видео) |
Пашазаде направил соболезнования Патриарху Кириллу |
Расизм во Франции набирает обороты (фото) |
Госдеп: Каждое взаимодействие США с Азербайджаном и Арменией направлено на достижение мира |
Пострадавших под завалами «Крокуса» не осталось (видео) |
Кишинев призвал ПАСЕ к сотрудничеству с Баку |
Баку передал Бишкеку 4-х граждан Кыргызстана |
Главное Спорт

Черчесов одобрил переход Лунева в «Карабах»

Черчесов одобрил переход Лунева в «Карабах»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил, что голкипер Андрей Лунев сделал правильный выбор, перебравшись в азербайджанский «Карабах».

«Жалко, что мы не посмотрели Лунева, который, наверное, должен был играть с Парагваем. С Луневым я встречался в Германии, как раз мы тогда в Леверкузене играли, он к нам приехал в гостиницу, и мы долго разговаривали. Он сделал правильный шаг, перейдя в «Карабах». Он попал в хороший клуб, который стабильно играет в еврокубках, где он может себя проявить», – приводит «Матч ТВ» слова Черчесова.

Теги:
Из этой рубрики
Черчесов одобрил переход Лунева в «Карабах»
Спорт

Черчесов одобрил переход Лунева в «Карабах»

2024/03/27, 00:11
Грузинские футболисты впервые в истории пробились в финальную стадию ЧЕ (видео)
Спорт

Грузинские футболисты впервые в истории пробились в финальную стадию ЧЕ (видео)

2024/03/26, 23:49
Армяне выступят на турнире по борьбе в Баку
Спорт

Армяне выступят на турнире по борьбе в Баку

2024/03/26, 21:03
Глава федерации: Команда российских бомжей без флага и гимна поедет на Олимпиаду
Спорт

Глава федерации: Команда российских бомжей без флага и гимна поедет на Олимпиаду

2024/03/26, 19:15
Наши футболисты с крупным счетом проиграли Украине
Спорт

Наши футболисты с крупным счетом проиграли Украине

2024/03/26, 18:42
Черчесов не интересует Азербайджан в качестве тренера сборной
Спорт

Черчесов не интересует Азербайджан в качестве тренера сборной

2024/03/26, 17:14
Левандовски отказывается от €100 млн в год
Спорт

Левандовски отказывается от €100 млн в год

2024/03/25, 01:33
Араз Абдуллаев усилил среднюю линию "Зире"
Спорт

Араз Абдуллаев усилил среднюю линию «Зире»

2024/03/24, 22:43
В Венгрии гоночный автомобиль врезался в зрителей, 4 погибших (видео)
Спорт

В Венгрии гоночный автомобиль врезался в зрителей, 4 погибших (видео)

2024/03/24, 22:13