В Азербайджане ожидаются кратковременные паводки и сели

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В районах Азербайджана 25 марта в первой половине, 26 марта во второй половине дня, начиная с западных районов, и до утра 27 марта ожидаются переменные осадки, в горных районах прогнозируется снег.

Информацию распространила Национальная гидрометеорологическая служба.

В Нахчыванской АР, Карабахском и Восточно-Зангезурском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском регионах, в Центральном Аране, Нагорном Ширване, Губа-Гусарском, Лянкяран-Астаринском районах возможны дожди, молнии и град.

С полудня 26 марта до утра 27 марта ожидается западный ветер со скоростью 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с, местами до 30-35 м/с.