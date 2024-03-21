В Азербайджане снежно и дождливо

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По состоянию на 10:00 21 марта на территории Азербайджана погода временами была дождливой, в горных районах выпал снег, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 43 см, Грызе – 23 см, Ордубаде – 3 см, Гедабее – 2 см.

Количество выпавших осадков в Огузе и Габале составило 7 мм, Гобустане, Шеки, Ордубаде – 4 мм, Балакене, Загатале, Исмайыллы, Гусаре, Гейчае, Гедабее, Шахдаге, Нефтчале, Джафархане, Джейранчоле – 3 мм, Мингячевире, Евлахе, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Билясуваре, Губе, Шамахы – 2 мм, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Дашкесане, Нафталане, Гяндже, Шамкире, Товузе, Агдаме, Грызе, Тертере, Лерике, Лянкяране, Астаре – до 1 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 2 мм.

В столице и на Абшероне северо-западный ветер временами усиливался до 19 м/с.

По данным станции «Нефтяные камни», высота волн на Каспии достигала 3 м.

В Нахчыване, Дашкесане, Гедабее, Гейгеле, Нафталане, Габале, Шеки, Гахе, Шамахы, Гобустане, Губе, Гусаре, Грызе, Тертере, Барде, Гейчае, Бейлагане, Шахдаге, Лерике, Сумгайыте наблюдался туман. Видимость была ограничена до 200-500 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5 градусов, Нахчыванской АР – 7, низменных районах – 8, горных районах – до 1 градуса тепла, в высокогорье – до 8 градусов мороза.