Байрамов обсудил нормализацию с Арменией и с главным советником Госдепа США

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены повестка дня и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, текущая ситуация в регионе, а также ряд аспектов процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов довел до сведения вопросы, вытекающие из Мюнхенской конференции по безопасности и встреч, проведенных в Берлине, ожидания Азербайджана в мирном процессе, позицию нашей страны по вопросам, которые остаются открытыми в рамках процесса. Была отмечена приверженность Азербайджана мирному процессу.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.