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Голкипер «Карабаха» заявил о провокациях в Германии

Голкипер «Карабаха» заявил о провокациях в Германии

Вратарь сборной России и азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев признался, что во время проживания в Германии ездил на машине с российскими номерами.

«В городе бывали случаи на дороге. Эксцессов не было, провокации, фразы, жесты. Как они узнавали, что русский? Ездил на российской машине, перевез свою. Показывали средний палец. Один раз стояли в пробке, водитель из рейсового автобуса, немец, с козлиной бородкой и кольцом в носу высунулся, неформал, начал махать руками, визжать. Была мысль остановиться и спросить, что он хочет. Без российских номеров вообще спокойно», — приводит «Газета.ру» слова Лунева.

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