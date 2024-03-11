Иран собрался стать плацдармом для провокаций, направленных против Баку

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Индийское издание IADN, специализирующееся на новостях в сфере воздушно-космической обороны, сообщило, что эта страна создает воздушный коридор в Армению. С этой целью Hindustan Aeronautics Limited и англо-французская CONCORD сформировали совместную рабочую группу HALCON, которая будет обслуживать экспорт стратегической важности. И поскольку разрешение на пролет воздушных судов по этому коридору по территории Азербайджана будет невозможен по той простой причине, что Индия обеспечивает Армению оружием, а значит, провоцирует в регионе новую войну, то единственная возможность пролета предусматривает воздушное пространство Ирана. Должен ли Иран предоставлять для этих целей свою территорию? Вопрос не праздный, и задаем мы его вовсе не потому, что само наличие такого коридора невыгодно Азербайджану. Здесь гораздо важнее другое: выгодно ли это Ирану? Разберемся в вопросе вместе.

В то время, как Китай лоббирует транспортный маршрут, известный в мире как «Один пояс-один путь», основное предназначение которого заключается в выходе на европейские рынки, Индия судорожно ищет свои варианты грузоперевозок в ту же Европу.

В то время, как осенью прошлого года представители железнодорожных ведомств стран-участниц международного мультимодального транспортного коридора «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона-Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа» (CASCA+) анализируют такие вопросы, как применение специальных тарифов на вагонные перевозки угля, мазута, удобрений, серы, нефтепродуктов, сахара-сырца и в целом увеличения грузопотока по данному коридору, Индия договаривается с Ираном и Арменией с тем, чтобы обеспечить выход в Европу собственных товаров. Причем индийская инициатива появилась уже после того, как в 2019 году в Ташкенте на встрече руководителей государственных железных дорог маршрут CASCA+ был признан продолжением международного мультимодального маршрута «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона–Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Азербайджан–Грузия–Европа», к которому, кстати, в 2021 году присоединилась и Турция.

Естественно, индийский маршрут не предусматривает порты и вообще территорию Турции и упор делается на Иран. Путь при этом следующий: индийские порты – затем порты Ирана Бандер-Аббас или Чабахар, потом на север по железной дороге до Армении, где груженые вагоны проедут по Зангезуру и выше, а после уже продолжат путь либо в северном направлении через Грузию в Россию (что вряд ли, учитывая войну в Украине и санкции западных государств против России), либо в западном направлении по территории Грузии до портов Поти и Батуми (а в будущем и до порта Анаклия, строительство которого запланировано на весну нынешнего года), и, наконец, по морю в Европу. Но это, как говорится, дело будущего, поскольку весь этот путь еще надо отладить как на уровне стандартов железнодорожных путей, так и обговорить тарифы.

А пока Индия и Армения, а вместе с ними, по всей видимости, и Иран, считают, что неплохо бы прокачать маршрут и пропустить грузы самолетами. И поскольку такая транспортировка дорогая, то по нему будут переправляться грузы стратегической важности, то есть те, отправка которых себя окупит.

Вот почему Армения судорожно инициирует индийский маршрут. Там считают, что интересы чем большего количества крупных стран будут сведены к Армении, тем она в выигрыше, но при этом там не понимают, что интересы эти тоже могут быть разными. И, ведя такие игры, можно в конечном счете переиграть саму себя. Как бы там ни было, но 23 февраля 2024 года стало известно, что Армения предложила Индии свою поддержку в формировании альтернативного торгового маршрута, связывающего страну с Европой. Об этом заявил министр труда и социальных вопросов этой страны Нарек Мкртчян, принявший участие в проходящей в Нью-Дели международной политологической конференции «Раисина диалог».

Интересно, что индийский маршрут выгоден России, но… в обратном направлении, то есть не как путь доставки индийских товаров в Европу транзитом по российской территории, а как дорога в рамках коридора Север-Юг, по которой российские товары могли бы по тем же портам Бандер-Аббас и Чабахар на юге Ирана доставляться в Индию. Параллельно большие надежды Россия связывает и с Азербайджаном, по территории которой она также могла бы поставлять свои товары в Иран и далее в Азию. Для этого надо лишь протянуть железную дорогу из иранского Решта в азербайджанскую Астару, и российский подрядчик строительства уже приступил по нему к предварительным работам.

Как видим, оба варианта международной грузоперевозки, то есть и китайский, и индийский пути проходят через Иран – ту самую страну, которая позволяет сегодня индийским самолетам пользоваться своим воздушным пространством для поставки товаров в Армению. И на первый взгляд Иран во всей этой игре в выигрыше. А в будущем, когда заработает индийско-европейский маршрут (если, конечно, он станет более логистически выгоден по сравнению с китайским, что под большим вопросом), то Иран сможет, с одной стороны, получать реальные деньги за транзит товаров, а, с другой ,«держать на привязи» ту самую Европу, на которую он уже давит посредством своих хуситских прокси сил в Красном море, фактически заблокировав грузоперевозки по тому маршруту.

Однако это очень обманчивое мнение, потому как буквально под боком у себя, то есть в Армении, Иран уже получает французское военное присутствие. На первый взгляд Франция в регионе нацелена против Азербайджана и усиливает свои позиции в целом на Южном Кавказе. Но ведь это тот самый Южный Кавказ, через который в случае нужды НАТО всегда сможет преспокойненько совершить интервенцию в Иран. Да и не только Франция. Не зря же сегодня военно-воздушные силы Германии заявляют о том, что прибудут в Индию для участия в совместных учениях с испанскими и французскими коллегами, где с 6 по 14 августа 2024 года пройдут маневры Tarang Shakti Phase 1.

Пока укрепляется военное взаимодействие немецких и индийских войск в далекой Индии, а где гарантии того, что завтра Германия не заявит о желании присутствовать своими военными в той же Армении, усилив там присутствие НАТО? Стоит ли напоминать, как в конце февраля этого года официальный представитель МИД Ирана Насер Канани обвинил Германию в том, что эта страна вмешивается во внутренние дела других государств под предлогом защиты прав человека?

Отстранимся от процесса и посмотрим на происходящие процессы без торговых маршрутов. На деле мы сегодня имеем ситуацию, когда Армения вытесняет со своей территории Россию, и, подкупая Европу новым, якобы выгодным торговым маршрутом с Азией, усиливает присутствие НАТО прямо у границ Армении. Не стоит забывать, что Франция и Германия – это те страны, которые совместно с США давят на Иран в вопросе ядерных разработок. Не стоит также забывать, что происходит все вышеописанное в то время, как Германия, Франция, да и в целом Европа, осознав сравнительную слабость своих вооруженных сил, интенсивно наращивают оборонную промышленность. И наконец, не стоит забывать о том, что Азербайджан именно та страна, которая много лет назад открыто заявила на весь мир, что ее территория не будет использована в качестве плацдарма в случае, если супердержавы решат совершить интервенцию против Ирана. А теперь плацдарм для такой интервенции готовится уже через Армению и даже с участием самого Ирана. Не забавно ли это?

Рауф Насиров