Азербайджан будет присутствовать на военно-морских учениях России, Китая и Ирана

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Основной этап военно-морских учений «Морской пояс безопасности – 2024» с участием Ирана, России и Китая стартует 12 марта и пройдет в северной части Индийского океана.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его сведениям, на учениях также будут присутствовать представители вооруженных сил Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР.

Целями учений являются укрепление безопасности в регионе, защита международной морской торговли, борьба с пиратством и терроризмом, обмен оперативным и тактическим опытом в области проведения морских операций, указывает Tasnim.