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Иран представил AIP-версию подводной лодки класса «Фатех»

Иран представил AIP-версию подводной лодки класса «Фатех»

На международной выставке DIMDEX 2024 в Дохе (Катар) в начале марта текущего года иранское Минобороны представило макет подводной лодки класса «Фатех», оборудованной воздухонезависимой двигательной установкой (AIP), сообщает ИА SM.News.

Работа над интеграцией AIP в лодки этого класса велась Технологическим университетом имени Малека Аштара в Иране, который уже добился значительных успехов. Предполагается, что в ближайшее время система AIP будет установлена на первую подводную лодку класса «Фатех», что позволит значительно расширить возможности этих подлодок, включая увеличение подводной автономности.

Класс «Фатех» считается значительным достижением в иранском судостроении, обладая водоизмещением около 600 тонн, восстановившим порядка 200 метров и способностью находиться в море до пяти недель. Вооружение лодок этого класса включает четыре 533-мм торпедные установки.

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