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Армения и Иран расширяют военное сотрудничество

Армения и Иран расширяют военное сотрудничество

Министры обороны Армении и Ирана Сурен Папикян и Мохаммад Реза Караи Аштиани на встрече в Тегеране в среду обсудили перспективы развития сотрудничества в области обороны.

«В министерстве обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран состоялась встреча министра обороны Армении Сурена Папикяна с министром обороны и поддержки вооруженных сил ИРИ, бригадным генералом Мохаммадом Резой Караи Аштиани. Был обсужден текущий ход и перспективы развития сотрудничества в области обороны», – заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что министры обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, подтвердили свои позиции по установлению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

«В ходе встречи был достигнут ряд договоренностей по вопросам, представляющим взаимный интерес», – сообщили в Минобороны.

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