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Судан отказал Ирану в строительстве военно-морской базы

Судан отказал Ирану в строительстве военно-морской базы

Иран не получил от Судана разрешение на строительство постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря, сообщил The Wall Street Journal советник по разведке военного лидера Судана Ахмад Хасан Мохамед.

Издание отмечает, что военно-морская база на «стратегическом перекрестке» между Ближним Востоком и странами Африки позволила бы Ирану усилить контроль над Красным морем.

Взамен на разрешение Судана на строительство базы, Иран обещал передать дроны, военный корабль и вертолет. В Тегеране заявляли, что хотят использовать базу для сбора разведывательной информации, а также планировали разместить на ней военные корабли, сообщил советник. Предложение отклонили, чтобы избежать проблем в отношениях с США и Израилем, добавил он.

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