Исследование впервые рассказало о вреде вакцин Pfizer, BioNTech, Moderna и Vaxzevria: что известно

Исследователи выявили у вакцинированных от коронавируса повышенные риски неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом свидетельствуют выводы исследовательских центров Global Vaccine Data Network.
Они изучили данные 99 млн привитых из 8 стран на предмет сопутствующих заболеваний.
Исследование показало, что у тех, кому ввели мРНК вакцины (Pfizer, BioNTech и Moderna), чаще, чем ожидалось, выявляли миокардит.
Ученые также обнаружили большее число случаев проявления синдрома Гийена-Барре после иммунизации векторной вакциной Vaxzevria от AstraZeneca.
Кроме того, были выявлены повышенные риски поперечного миелита после введения векторной вакцины, а после обоих типов препаратов – острого рассеянного энцефаломиелита.