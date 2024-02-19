Исследование впервые рассказало о вреде вакцин Pfizer, BioNTech, Moderna и Vaxzevria: что известно

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Исследователи выявили у вакцинированных от коронавируса повышенные риски неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом свидетельствуют выводы исследовательских центров Global Vaccine Data Network.

Они изучили данные 99 млн привитых из 8 стран на предмет сопутствующих заболеваний.

Исследование показало, что у тех, кому ввели мРНК вакцины (Pfizer, BioNTech и Moderna), чаще, чем ожидалось, выявляли миокардит.

Ученые также обнаружили большее число случаев проявления синдрома Гийена-Барре после иммунизации векторной вакциной Vaxzevria от AstraZeneca.

Кроме того, были выявлены повышенные риски поперечного миелита после введения векторной вакцины, а после обоих типов препаратов – острого рассеянного энцефаломиелита.