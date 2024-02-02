Эль Мюрид: Эксклюзивные права на Южный Кавказ Россия потеряла

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Армения выходит из-под российского военного зонтика, что в практическом плане неизбежно будет означать появление военных баз других государств, возможно, даже баз НАТО.

Об этом в своем ТГ-канале написал политический обозреватель Эль Мюрид.

«В общем-то, это итог всей российской политики на Южном Кавказе, когда Кремль играл в «управляемый конфликт», а коррумпированный насквозь карабахский клан с удовольствием разменивал безопасность страны на личную выгоду», – отметил он.

По его словам, пока Россия еще тянула на остатках устойчивости, такая политика как-то работала, но как только Кремль подвел страну к катастрофе и перешагнул за черту, всё начало рассыпаться буквально на глазах. «Скорее всего, эта ситуация уже необратима, эксклюзивные права на Южный Кавказ Россия потеряла. В лучшем случае она там останется на равных правах с другими игроками, в худшем – её безо всяких сантиментов просто выдавят», – добавил обозреватель.

«Повторяется история с европейским рынком – попытка укусить больше, чем размер рта, привела вообще к потере присутствия на колоссальном и самом выгодном на планете рынке с очень серьезными позициями, которые точно так же рассыпались прахом», – подытожил Эль Мюрид.