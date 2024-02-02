В Баку насмерть угорела 11-летняя девочка |
Эль Мюрид: Эксклюзивные права на Южный Кавказ Россия потеряла |
В Азербайджане отмечается День молодежи |
Гафарова: Франция не желает мира на Южном Кавказе |
ХАМАС выдвинул Израилю условие |
Гафарова категорически исключила давление на Азербайджан |
ВОЗ прогнозирует более чем 75-процентный рост онкологических заболеваний |
Армения помогает России обходить санкции, считает экономист МВФ (график) |
Президент Алиев обнародовал публикацию по случаю Дня молодежи |
Главное Мнения

Эль Мюрид: Эксклюзивные права на Южный Кавказ Россия потеряла

Эль Мюрид: Эксклюзивные права на Южный Кавказ Россия потеряла

Армения выходит из-под российского военного зонтика, что в практическом плане неизбежно будет означать появление военных баз других государств, возможно, даже баз НАТО.

Об этом в своем ТГ-канале написал политический обозреватель Эль Мюрид.

«В общем-то, это итог всей российской политики на Южном Кавказе, когда Кремль играл в «управляемый конфликт», а коррумпированный насквозь карабахский клан с удовольствием разменивал безопасность страны на личную выгоду», – отметил он.

По его словам, пока Россия еще тянула на остатках устойчивости, такая политика как-то работала, но как только Кремль подвел страну к катастрофе и перешагнул за черту, всё начало рассыпаться буквально на глазах. «Скорее всего, эта ситуация уже необратима, эксклюзивные права на Южный Кавказ Россия потеряла. В лучшем случае она там останется на равных правах с другими игроками, в худшем – её безо всяких сантиментов просто выдавят», – добавил обозреватель.

«Повторяется история с европейским рынком – попытка укусить больше, чем размер рта, привела вообще к потере присутствия на колоссальном и самом выгодном на планете рынке с очень серьезными позициями, которые точно так же рассыпались прахом», – подытожил Эль Мюрид.

Теги:
Из этой рубрики
20% поляков недолюбливают украинцев
Мнения

20% поляков недолюбливают украинцев

2024/02/02, 00:41
Эль Мюрид: Эксклюзивные права на Южный Кавказ Россия потеряла
Мнения

Эль Мюрид: Эксклюзивные права на Южный Кавказ Россия потеряла

2024/02/02, 00:29
Политолог: Запрет вещания российских каналов в Армении – троллинг Еревана (аудио)
Мнения

Политолог: Запрет вещания российских каналов в Армении – троллинг Еревана (аудио)

2024/02/01, 22:40
Невзоров предрекает уничтожение ЧФ России
Мнения

Невзоров предрекает уничтожение ЧФ России

2024/02/01, 21:25
Клинцевич: Метания Армении чреваты серьезными последствиями (видео)
Мнения

Клинцевич: Метания Армении чреваты серьезными последствиями (видео)

2024/02/01, 19:50
Эльхан Шахиноглу: За пашиняновской идеей о пакте могут стоять Франция или США
Мнения

Эльхан Шахиноглу: За пашиняновской идеей о пакте могут стоять Франция или США

2024/01/31, 11:35
«Наши январи». Олжас Сулейменов
Мнения

«Наши январи». Олжас Сулейменов

2024/01/31, 10:57
Шаповалов: Пашинян пытается обвинить Россию и ОДКБ в поражении в Карабахской войне (аудио)
Мнения

Шаповалов: Пашинян пытается обвинить Россию и ОДКБ в поражении в Карабахской войне (аудио)

2024/01/30, 23:19
Расим Мусабеков: Предложение Пашиняна — примитивная дипломатическая игра и политический дилетантизм
Мнения

Расим Мусабеков: Предложение Пашиняна — примитивная дипломатическая игра и политический дилетантизм

2024/01/30, 16:58