Строительство железной дороги в Армении в рамках проекта TRIPP планируют начать в 2027 году, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Ваан Костанян.

«Мы готовим территорию в Сюнике, чтобы приступить непосредственно к строительству железной дороги. У нас есть предварительные параметры», – заявил он в эфире Общественного телевидения Армении.

По словам Костаняна, правительство поручило оценить возможности прокладки линий электропередачи и автомобильных дорог вдоль маршрута. Результаты исследований ожидаются в ближайшие месяцы.

Замглавы МИД отметил, что маршрут железной дороги уже определен. На данный момент в Сюникской области расчищают территорию и проводят начальные инженерные изыскания.