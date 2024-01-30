Украина запускает дроны в Россию с секретных баз

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Украина разрабатывает свои беспилотники на секретных базах, откуда запускает их в направлении российских городов без предварительных испытаний.

Об этом пишет журнал Time со ссылкой на министра стратегических областей промышленности Александра Камышина.

Издание пишет, что эти тайные базы тщательно охраняют, а наблюдать за запусками беспилотников позволяют лишь нескольким гражданским инженерам, которые фиксируют удачные и неудачные запуски, отмечая наличие дефектов в единицах техники.

«У нас нет времени проверять эти вещи на полигоне. Мы испытываем их в бою, внося коррективы и улучшения по ходу дела», — заявил журналистам Камышин.

Министр также добавил, что почти все недавние удары по России были нанесены с использованием дронов, произведенных в Украине, а не беспилотниками, которые предоставили западные страны.