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Ауслендер: Пакистан – государство, которое в «терпилах» ходить не привыкло

Ауслендер: Пакистан – государство, которое в «терпилах» ходить не привыкло

Израильский военный журналист Сергей Ауслендер в своем Youtube-канале дал оценку последнему конфликту, который произошел между Ираном и Пакистаном. «Минвал» приводит его мнение с сокращениями.

«Иранский режим в полном соответствии со своей концепцией «в любой непонятной ситуации обвиняй всех в связях с сионистами и бомби соседей по периметру» нанес удар по Ираку и по Пакистану.

Но если удар по Ираку, буквально, сошел ему с рук, так как Ирак – достаточно слабое государство и не очень понятно, контролирует ли оно большую часть своей территории или нет, то с Пакистаном тут вышла большая промашка. Пакистан – государство, которое в «терпилах» ходить не привыкло. Пакистан не побежал жаловаться в Совбез ООН, а в ответ поднял в воздух авиацию и нанес удар по территории Ирана, после чего в Иране сильно удивились и обвинили Исламабад «в непропорциональности» ответного удара», – отметил эксперт.

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