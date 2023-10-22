Египет отреагировал на случайный огонь израильского танка (обновлено)

21:29 В результате случайного обстрела египетского поста из изральского танка лёгкие ранения получили несколько военных. Об этом сообщил представитель армии Египта.
Уточняется, что осколки снаряда попали в одну из пограничных вышек. Точное число пострадавших не приводится. Представитель армейской пресс-службы добавил, что израильская сторона сразу же «выразила свои сожаления». Египет также подчёркивает, что инцидент не был преднамеренным
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20:00 Израильские военные по ошибке обстреляли один из постов Египта рядом с границей, обстоятельства инцидента выясняются. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Некоторое время назад танк Армии обороны Израиля случайно выстрелил и попал по египетскому посту рядом с границей в районе Керем-Шалома. Обстоятельства инцидента сейчас расследуются, подробности выясняются», – говорится в сообщении.
Израильские военные сразу извинились за эту ошибку. «Армия обороны Израиля выражает сожаление по поводу этого инцидента», – указали в пресс-службе.
Керем-Шалом – израильский кибуц, расположенный у самой границы с сектором Газа и недалеко от границы с Египтом. Рядом с населенным пунктом находится одноименный погранпереход, через который в мирное время на территорию палестинского анклава поступали различные товары и топливо.