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Главное Экономика

Закрылся банк «Muğan Bank»

Закрылся банк "Muğan Bank"

Аннулирована лицензия «Muğan Bank».

Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

В связи с назначением временного администратора ОАО «Muğan Bank», решением Правления Центрального банка все полномочия по управлению ОАО, в том числе полномочия общего собрания акционеров банка, перешли к временному администратору.

«Доля АО «Muğan Bank» в активах банковской системы страны составляет 1,4%, в кредитном портфеле – 2%, а в пассивах сектора – всего 1,3%. Аннулирование банковской лицензии ОАО «Muğan Bank» не представляет никакой угрозы финансовой устойчивости и финансовой устойчивости банковского сектора», – говорится в сообщении.

99,9% вкладов будут компенсированы.

 

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Закрылся банк "Muğan Bank"
Экономика

Закрылся банк «Muğan Bank»

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