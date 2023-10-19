Закрылся банк «Muğan Bank»

554 Просмотров

Аннулирована лицензия «Muğan Bank».

Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

В связи с назначением временного администратора ОАО «Muğan Bank», решением Правления Центрального банка все полномочия по управлению ОАО, в том числе полномочия общего собрания акционеров банка, перешли к временному администратору.

«Доля АО «Muğan Bank» в активах банковской системы страны составляет 1,4%, в кредитном портфеле – 2%, а в пассивах сектора – всего 1,3%. Аннулирование банковской лицензии ОАО «Muğan Bank» не представляет никакой угрозы финансовой устойчивости и финансовой устойчивости банковского сектора», – говорится в сообщении.

99,9% вкладов будут компенсированы.