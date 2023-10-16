Росмиротворцы свернули еще один пост в Карабахе

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневном бюллетене.
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.
В связи с разоружением и роспуском армянских НВФ в течение суток свернут один временный наблюдательный пост РМК в Аскеранском районе.
Всего с 19 сентября 2023 г. свернуты восемь наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев.