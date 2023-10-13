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Росмиротворцы свернули в Карабахе еще один пост

Росмиротворцы свернули в Карабахе еще один пост

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Об этом говорится в ежедневном бюллетене Минобороны России.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

В связи с разоружением и роспуском армянских НВФ в течение суток свернут один наблюдательный пост РМК в Шушинском районе.

Всего с 19 сентября 2023 г. свернуты восемь наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев.

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