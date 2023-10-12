Росмиротворцы свернули в Карабахе еще один пост

110 Просмотров

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

В связи с разоружением и роспуском армянских НВФ в течении суток свернут один наблюдательный пост российского миротворческого контингента в Шушинском районе.

Всего с 19 сентября 2023 г. свернуты семь наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев.