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Росмиротворцы свернули в Карабахе еще один пост

Росмиротворцы свернули в Карабахе еще один пост

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

В связи с разоружением и роспуском армянских НВФ в течении суток свернут один наблюдательный пост российского миротворческого контингента в Шушинском районе.

Всего с 19 сентября 2023 г. свернуты семь наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев.

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