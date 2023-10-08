Эль Мюрид: Нападение на Израиль планировали люди с образованием и практическим опытом

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Политический обозреватель Эль Мюрид в своем ТГ-канале высказал свое мнение об организации нападения ХАМАС на Израиль.

«Тем, кто заливисто смеется по поводу провала израильской армии и полиции, не сумевших остановить прорвавшихся боевиков, стоит вспомнить, что 24 июня миллион силовиков, сидящих в тылу как раз на такой случай, вообще разбежались перед не слишком большой группой боевиков, которые захватили за сутки два областных центра и прошли маршем по стране на расстояние километров в восемьсот. Попутно сбив то ли семь, то ли восемь самолетов и вертолетов. И, в общем-то, вполне были способны если не взять столицу страны, то откусить от нее хороший кусок.

Так что в Израиле еще как-то терпимо вышло», – считает он.

«Тактика ХАМАС выглядит явно не по его уровню. Похоже, что в этот раз планировали люди с образованием и практическим опытом. Вначале толпа в тапках просто внавал пробила границу, потом в дыры вошли мобильные группы, быстро рассеявшиеся по территории и растащившие силы армии Израиля. Все до единого были фактически смертниками и расходным материалом, но в этот раз в отличие от всех предыдущих из них выжали достаточно значимый результат. Израилю крупно повезло, что не было третьей волны – полноценных ротных или даже батальонных групп. У ХАМАС их просто нет, иначе у армии обороны нарисовалась бы весьма серьезная проблема. Расстояния в Израиле не российские, а потому палестинцы вполне могли бы проскочить половину страны, пока генералы соображали бы что и как», – отмечает Эль Мюрид.

«ИГИЛ в 2014 году провернул такую операцию, примерно так же с марша захватив двухмиллионный Мосул силами всего двух колонн общей численностью человек в восемьсот. Правда, изнутри им сильно помогли местные преступные группировки, связанные с саддамовским подпольем. Но в целом ИГИЛ действовал почти так же – прошел через границу, и пока иракская армия разбиралась, что происходит, боевики с 8-часового марша были уже в городе. А там все просто посыпалось, вспыхнуло стихийное восстание, и через две недели на Багдад уже шло воинство числом тысяч в восемьдесят, что, собственно, и сгубило боевиков, так как управлять этой толпой оказалось попросту некому. Тогда Багдад спасли «добровольцы» КСИР, которые заменили разбежавшуюся иракскую армию. Возможно, что опыт тех событий оказался востребованным сегодня», – подытожил он.