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Иран проведет масштабные учения с участием беспилотников (видео)

Иран проведет масштабные учения с участием беспилотников (видео)

Иранская армия планирует масштабные учения с участием военной беспилотной авиации.  В учениях с дронами примут участие военнослужащие четырех подразделений сухопутных войск, а именно Сухопутных войск, ВМФ, ВВС и Сил ПВО.

Учения пройдут на территории центрального и южного Ирана, передает Tasnim.

За последние годы Иран добился большого прогресса в индустрии дронов. В августе представитель Минобороны заявил, что ряд европейских стран обратились с просьбой о покупке иранских беспилотных летательных аппаратов.

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