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Иран за 2 недели создаст ядерное оружие, считают в Пентагоне

Иран за 2 недели создаст ядерное оружие, считают в Пентагоне

Пентагон заявил, что Иран имеет достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное устройство менее чем за две недели. Об этом говорится в ежегодном докладе министерства обороны США.

По данным американских военных, если режим Тегерана решит, что ему нужно ядерное оружие, ему понадобится не более двух недель на создание ядерного устройства.

«По имеющимся оценкам, Иран не занимается реализацией программы создания ядерного оружия в ближайшее время, однако имеет возможность менее чем за две недели произвести достаточно расщепляемого материала для создания ядерного устройства», – утверждают в Пентагоне.

Кроме того, Соединенные Штаты считают, что Иран не соблюдает своих обязательств по контролю за химическим оружием, поскольку он не предоставил полной декларации объектов по производству химического оружия, как того требуют действующие соглашения.

В целом Пентагон обеспокоен, что Иран занимается созданием нервно-паралитического наступательного оружия.

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