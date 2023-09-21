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Мамедъярова ожидает битва с Ароняном

Мамедъярова ожидает битва с Ароняном

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров выступит в одном турнире с американским шахматистом армянского происхождения Левоном Ароняном.

Один из сильнейших гроссмейстеров АР примет участие в турнире Levitov Chess Week, который стартует в пятницу, 22 сентября, в Амстердаме (Нидерланды). Он пройдет в формате быстрых шахмат.

В соревнованиях также примут участие Владимир Крамник, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Петр Свидлер, Даниил Дубов (все – Россия), Вишванатан Ананд (Индия), Борис Гельфанд (Израиль), Уэсли Со и Левон Аронян (оба – США).

На днях Аронян разразился гневным постом в социальных сетях в связи с якобы имевшей место «блокадой» армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

В ответ ведущие азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов разместили в соцсетях ответные публикации, в которых опровергли заявления Ароняна и призвали шахматиста быть объективным.

В связи с этим одна из интриг предстоящего турнира заключается в том, поприветствуют ли друг друга Мамедъяров и Аронян перед партией.

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