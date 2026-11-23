Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не сыграет против «Сабаха» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Согласно медицинскому заключению, 18-летний футболист испытывает дискомфорт в области правой лодыжки. В качестве меры предосторожности Ямаля не включили в делегацию, которая отправится в Баку.

Ожидается, что нападающий восстановится к матчу с «Депортиво», запланированному на 29 ноября.

Встреча «Сабах» — «Барселона» состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало — в 21:45.