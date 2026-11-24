25 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове с полудня местами ожидаются дожди. В отдельных районах осадки могут усилиться.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в регионах Азербайджана также прогнозируются дожди, а в горных районах — снег. Местами возможны кратковременные ливни и грозы.

В связи с осадками ожидается повышение уровня воды в реках и кратковременные сели на некоторых горных реках.

Температура воздуха по стране понизится на 3–5 градусов по сравнению с предыдущими днями.