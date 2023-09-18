Мамедъяров ответил Ароняну

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Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров высказался в соцсети Facebook в связи с провокационными утверждениями армянского шахматиста Левона Ароняна.

«Левон, вот я и хочу написать правду!

В написанном тобой статусе ты попросил своих азербайджанских коллег сказать правду. А правда следующая и одна.

Во-первых, дорога на Ханкенди никогда не была перекрыта Азербайджаном, а наоборот, дороги Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди используются параллельно в результате усилий президента Азербайджана господина Ильхама Алиева. Азербайджан считает армянское население, проживающее в Карабахском регионе, своим населением, старается интегрировать их социально и политически и, конечно же, добьется этого. Азербайджан никогда не допустит голода своих граждан на своей территории.

С транспортировкой гуманитарных грузов в Ханкенди вовсе проблем нет, товары только проверяются», – отметил наш шахматист.

По его словам, именно наличие незаконных воинских формирований в Карабахском регионе является источником самой серьезной опасности, и они обязательно должны уйти оттуда.

«Левон, не секрет, что армяне уже много лет комфортно живут и работают в Азербайджане. Ты был в Баку во время Кубка мира 2015 года, осмотрел город, и никаких проблем у тебя не возникло. Ты видел гостеприимство азербайджанцев, даже гулял по Старому городу и фотографировался. В том же году на церемонии открытия I Европейских игр в Баку армянский флаг и спортсмены прошли торжественным парадом, и никаких происшествий не произошло. А вот недавно, в этом году в Ереване армянская сторона проявила свое «гостеприимство», когда сожгли флаг Азербайджана на открытии чемпионата Европы по тяжелой атлетике в прямом эфире. Вот где была самая настоящая дикость», – заявил представитель Азербайджана.

Он заметил, что Аронян в самое тяжелое для Армении время бросил свою страну и уехал в США.

«Ты, наверное, думаешь, что мировое шахматное сообщество и мы забыли, когда ты покинул свою страну, уехал в Америку в самое тяжелое для Армении время. Этим шагом ты показал свое истинное отношение к стране, которую называешь «родиной», и выбрал более благополучную жизнь. И это на фоне того, что сотни тысяч азербайджанцев, в том числе и мои родители, были изгнаны из родного Зангилана 30 лет назад, мы потеряли своих близких родственников. Ты легко сменил страну, а азербайджанцы 30 лет назад стали беженцами», – отметил Ш.Мамедъяров.

Азербайджанский гроссмейстер пригласил Ароняна вновь посетить Азербайджан и на месте увидеть, «где правда, а где ложь».

«Совершенно очевидно, что невозможно увидеть реальность из-за океана, именно поэтому я приглашаю тебя в Азербайджан, чтобы ты смог все увидеть на месте и самому сделать вывод, где правда, а где ложь!

Думаю, ты с большим удовольствием посетишь его снова.

Левон, мы много раз были соперниками в шахматах. Ты никогда не играл дебют, которого не знаешь, не делал заказные ходы. В этот раз ты хотел сыграть «дебют», не подходящий для шахмат и шахматиста, и, мне кажется, сделал «ход» по заказу», – резюмировал Мамедъяров.