Азербайджанский дзюдоист Рамазан Ахмедов завоевал серебро молодежного чемпионата мира в Ташкенте, уступив в финале турецкому спортсмену Ибрахиму Татароглу в весовой категории свыше 100 кг.

На пути к финалу супертяжеловес одолел соперников из Монголии, Нидерландов, Эстонии и Турции, но в решающей схватке не смог взять верх над Татароглу.

Еще одну бронзовую медаль в заключительный день соревнований принес Азербайджану Давуд Намазлы, выступавший в весовой категории до 100 кг.

Азербайджанский спортсмен Магомед Мусаев также стал бронзовым призером чемпионата в весовой категории до 66 кг.

Сборная Азербайджана завершила молодежный чемпионат мира в Ташкенте с тремя медалями – серебром и двумя бронзами.